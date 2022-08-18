Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon ikinci olarak 84 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Recep Uçar, Galatasaray karşılaşması öncesinde AA muhabirine açıklamada bulundu.
Uçar, ligin 3. haftasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Galatasaray, her sene olduğu gibi bu sezona da şampiyonluk parolasıyla çıkıyor. Çok ciddi transferler yaptılar, iyi bir teknik adamı takımın başına getirdiler. İyi oyunculardan kurulu, şampiyonluk hedefleyen bir ekip. Bizim için zor bir maç ama onlar için de zor olacak. İlk 2 maçta olduğu gibi çıkıp kendi oyununu oynamaya çalışan bir Ümraniyespor izlettirmek istiyoruz." diye konuştu.
Fenerbahçe ve Fraport TAV Antalyaspor'un ardından Galatasaray, Adana Demirspor ve Trabzonspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine 46 yaşındaki teknik adam, "Fikstürün avantaj mı, dezavantaj mı olduğu alınacak sonuçlardan sonra ortaya çıkacak. Amacımız kiminle oynarsak oynayalım kendi futbolumuzu sergilemek. İyi futbol oynamak ve sonuç alabilecek her türlü mücadeleyi ortaya koymak istiyoruz. Zorlu maçlarla sezonu açacağız." ifadelerini kullandı.
"LİGE KÖTÜ BAŞLADIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"
Recep Uçar, ilk 2 haftada 1 puan aldıkları Süper Lig'e iyi başladıklarını aktardı.
İlk haftada Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan, ikinci haftada da Antalyaspor'a 1-0 yenilen kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sezon başı hazırlıklarımız iyi geçti. Zorlu bir fikstürümüz vardı. Sezona Fenerbahçe maçıyla başladık. Sonrasında Antalyaspor ile karşılaştık. Bu iki maçtan 1 puan alabildik. Aslında ikisini de kazanabilirdik. Antalyaspor maçında oynanan futbolun karşılığının en az 1 puan olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'den de son dakikada uzatmada yediğimiz golle 1 puan alabildik. Her ne kadar puan olarak istediğimizi alamasak da oyun anlamında kaybetmediğimiz 2 maç olarak görüyorum. Lige kötü başladığımızı düşünmüyorum. Genel olarak iyi yoldayız."
"ÜMRANİYESPOR'UN SÜPER LİG'DE KALICI OLMASI İLK HEDEFİMİZ"
Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Recep Uçar, iyi futbol oynayarak Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflemeleri gerektiğini söyledi.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden takımın hedefleriyle ilgili konuşan Uçar, "Ümraniyespor senelerdir adım adım yukarı geldi. Gelişmekte olan bir kulübüz. Tarihimizde ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Bu, benim ve oyuncularım için çok değerli. Hedefler konusunda gerçekçi olmak gerek. Ümraniyespor'un Süper Lig'de kalıcı olması belirleyebileceğimiz ilk hedef olmalı. Kalıcı bir takım yapıp, iyi ve pozitif futbol oynayan, seyir zevki verebilen, güçlü bir oyun ortaya koyan bir Ümraniyespor ile mücadele etmek en büyük arzumuz." değerlendirmesinde bulundu.
Recep Uçar, kadrosunda birçok oyuncuyu düşünmeyen "Üç Büyükler"den fırsat transferi yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine, "Bütçeleri belli olan, gelir-gider dengesiyle yönetilen bir kulübüz. Nereden oyuncu alırsak alalım kendi bütçemize uygun olmalı. Büyük takımlardaki oyuncuların birçoğu bizim bütçelerin çok üzerinde maaş alıyor. Bu tarz transferler çok kolay olmuyor. Transferimizin yüzde 95'ini tamamladık. Umut Nayir, Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'ndaki milli takımımızda. O da bizimle birlikte olacak. Onun dışında bir orta saha oyuncusu planlıyoruz. Onunla transferi sonlandırmayı düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
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