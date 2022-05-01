Balıkserispor'u 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor’da futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar Balıkesirspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte büyük coşku yaşadı.

Saha içinde toplanan teknik heyet ve futbolcular, çalan şarkıları taraftarlarıyla söyledi.

Daha sonra tribünlerdeki taraftarlar da saha içine girdi ve şampiyonluğu futbolcularla kutladı.