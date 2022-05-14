Kırmızı-beyazlı ekip, Altaş Denizlispor mücadelesinin ardından Ümraniye'yi üstü açık otobüsle gezdi.

Yüzlerce taraftar, futbolcuları ve teknik heyeti Alemdağ Caddesi'nde kurulan alanda coşkuyla karşıladı. Ümraniyespor bayraklarıyla donatılan caddede meşaleler yakan taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e yükselişini tezahüratlarla kutladı.

Ümraniyesporlu futbolcuların tek tek sahneye çağrılması ve tezahüratlarla süren kutlamalar, sanatçıların verdiği konserlerle devam etti.