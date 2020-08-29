Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımla 27 yaşındaki santrforun transferi açıklandı.

Kariyerine ülkesinin Saint-Etienne'de başlayan santrfor, ayrıca Chamois Niortais, Ajaccio, NEC Nijmegen ve Stade Brest 29 takımlarında forma giydi.