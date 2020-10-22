TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Karafırtınalar ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak görevlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

İstanbul ekibi, bu sezon 51 yaşındaki teknik adamın yönetiminde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet alabilmişti.