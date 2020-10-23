Ümraniyespor'da isim değişikliği

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz isim ve göğüs sponsorluğu için Bereket Sigorta ile anlaşmış olup, müsabakalara Bereket Sigorta Ümraniyespor ismiyle katılacaktır." denildi.

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