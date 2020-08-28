Ümraniyespor Kulübünün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan son Kovid-19 testlerimizde 2 futbolcumuzun sonucu maalesef pozitif çıkmıştır. Gerekli tedbirler alınıp, karantina süreci uygulanmaya başlanmıştır. Süreç kontrolümüz altında devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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