MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortayı Glumac kale önündeki Camarra’ya indirdi. Camarra’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

16. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazında topla buluşan Sedat’ın yayın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+5. dakikada sol taraftan Camarra’nın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Napoleoni, müsait pozisyondaki dokunuşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1