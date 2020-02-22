22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maçtan dakikalar
27. dakikada sol taraftan Dialiba’nın yerden içeri çevirdiği top savunmadan döndü. Dönen topu takip eden Madinda’nın sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
41. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bokila’nın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Burak kornere çeldi.
45+1. dakikada sol taraftan Akabueze’nin kullandığı köşe atışında doğrudan kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
62. dakikada Erdi Dikmen’in Akabueze’ye yaptığı sert müdahale sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu kırmızı kartını çıkardı ve Keçiörengücü 10 kişi kaldı.
81. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Gomis’in yerden ortasında arka direkte Nouri dokunuşunu yaparak topu filelere gönderdi. 2-0
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu , Mehmet Şahan Yılmaz , Baran Eraslan
Ümraniyespor: Burak Öğür , Alaaddin Okumuş (Emre Kurt dk. 90+2 ?),Tarık Tekdal , Glumac , Gökhan Süzen , Muhammed Gönülaçar , Serkan Göksu , Akabueze , Nouri , Bahadır Taşdelen (Gomis dk. 76 ),Gimbert (Mücahit Can Akçay dk. 90 ?)
Yedekler: Enes Fidayeo, Muharrem Öner, Yunus Emre Gedik, Timur Temeltaş, Erdem Seçgin, Hasic
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Keçiörengücü: Metin Uçar , Erdi Dikmen , Samet Akaydın , Cihan Can , Soner Gönül , Madinda (Hüsamettin Tut dk. 65 ),Süleyman Olgun , Cem Ekinci , Dialiba , Burak Aydın (İshak Çakmak dk. 73 ),Bokila (Abdulkadir Kuzey dk. 58 )
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Diarra, Uğur Utlu, Devrim Taşkaya
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Akabueze (dk. 45+1),Nouri (dk. 81) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Erdi Dikmen (dk. 62) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Samet Akaydın (Keçiörengücü) Gimbert (Ümraniyespor)
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