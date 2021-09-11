TFF 1. Lig’in 4. haftasında lider Ümraniyespor sahasında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti ve puanını 12'ye yükseltti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada Okan Alkan’ın ceza sahası içinde Ercan Coşkun’a yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi.

24. dakikada del Valle’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 1-0

26. dakikada sol taraftan içeri çevrilen topa kale önünde Glumac’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

57. dakikada Burak Süleyman’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bentley bekletmeden çok sert vurdu ancak kaleci Burak gole izin vermedi.

72. dakikada Kerim’in pasında ceza sahası içine sarkan Keny, çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Burak bu pozisyonda topu kornere gönderdi.