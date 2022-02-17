Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Anıl Usta

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 62 Oğuz Gürbulak), Serkan Göksu (Dk. 62 Yusuf Emre Gültekin), Mrsic (Dk. 62 Emre Nefiz), Camara (Dk. 29 Del Valle), Bammou (Dk. 87 Mevlüt Erdinç)

Adanaspor: Karacic, Roche (Dk. 79 Donkor), Evren Korkmaz, Ulaş Zengin (Dk. 79 Cem Özdemir), Celil Yüksel, Bennasser, Fıratcan Üzüm, Kadir Keleş, Bruns (Dk. 46 Ciss), Eren Karadağ (Dk. 46 Ahmethan Köse), Tetteh

Goller: Dk. 17 Mrsic, Dk. 33 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 80 Tetteh (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Serkan Göksu, Dk. 85 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)