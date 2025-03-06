Ümraniyespor: 1 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar, 60'ta Ahmet Oğuz'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 57'ye, Ümraniyespor ise 38'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, Ümraniyespor'a konuk oldu. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 44'te Cebio Soukou atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 69. dakikada Cihat Çelik kaydetti.
KOCAELİSPOR PENALTI KAÇIRDI, 10 KİŞİ KALDI
Yeşil-siyahlıların golcüsü Oğulcan Çağlayan 30. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamazken, Ahmet Oğuz ise 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 57'ye, Ümraniyespor ise 38'e yükseldi.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.