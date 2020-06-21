TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

> Maçtan dakikalar

22. dakikada Jorquera’nın ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşunda kaleci Burak, meşin yuvarlağı çeldi.

39. dakikada Ramazan’ın sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Fatih Kuruçuk’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

40. dakikada sol kanattan Serkan pasında orta sahada topu alan Hasic’in uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

68. dakikada ceza sahası içinde Sobiech'in aşırtma vuruşunda kaleci Burak'ı üzerinden giden topu Tarık son anda çizgiden çıkardı.