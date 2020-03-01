Cesar Grup Ümraniyespor: 1 - Bursaspor: 1

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Deniz Turgut, Gökmen Baltacı

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Dk. 70 Mücahit Can Akçay),Nouri, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Mujan),Akabueze, Gimbert (Dk. 86 Timur Temeltaş)

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak (Dk. 79 Traore),Cüneyt Köz, Diarra, Anıl Karaer, Tayfur Bingöl, Shehu, Selçuk Şahin, Onur Atasayar, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 87 Ali Akman),Seleznov (Dk. 67 Recep Aydın)

Goller: Dk. 6 Shehu ( Bursaspor),Dk. 70 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 79 Shehu (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Gökhan Süzen, Dk. 73 Serkan Göksu, Dk. 90+2 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor),Dk. 45+2 Burak Altıparmak, Dk. 79 Kerem Can Akyüz (Kulübede) (Bursaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Alaattin’den ceza yayı önünde topu kapan Shehu’nun kaleci Burak ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

60. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Akabueze’nin ortasında arka direkte Muhammed Gönülaçar'ın kafa vuruşunu kaleci Çağlar güçlükle çeldi.

64. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Akabueze’nin yerden ortasında kale önünde Nouri’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gimbert’in pasında topla buluşan Nouri'nin şutu ağlara gitti. 1-1