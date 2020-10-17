Ümraniyespor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 2
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Emir Eray Eyisoy
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk (Dk. 37 Akabueze),Glumac, Gökhan Süzen, Hasan Batuhan Artarslan, Serkan Göksu (Dk. 80 Turgut Doğan Şahin),Yusuf Emre Gültekin, Gomis, Camara (Dk. 65 Mayi),Zivkovic (Dk. 83 Hüseyin Çolak)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Fatih Solmaz (Dk. 21 Mert Kula),Soner Gönül, Uğur Utlu, Süleyman Olgun, Cem Ekinci, Dialiba (Dk. 22 İrfan Akgün),Kone (Dk. 90+2 Tahir Babaoğlu),Manaj (Dk. 64 Barış Alper Yılmaz)
Goller: Dk. 45 Murat Kula (Kendi kalesine) (Ümraniyespor),Dk. 62 Süleyman Olgun (Penaltıdan),Dk. 75 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 45 Süleyman Olgun, Dk. 73 Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü),Dk. 55 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 62 Zivkovic, Dk. 90+4 Alaaddin Okumuş (Ümraniyespor)
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Samet’in şutu ceza yayı üzerinde bulunan takım arkadaşı Manaj’ın önünde kaldı. Bu oyuncun sert şutu ise yandan auta çıktı.
15. dakikada Keçiörengücü’nün sağ kanattan geliştirdiği atakta Abdulkadir’in ortasına Fatih kafa ile vurdu. Kaleci Eyüp topu güçlükle kornere tokatladı.
45. dakikada Akabueze, Abdulkadir’e baskı yaparak topu kaptı. Ceza sahası içine giren Akabueze, uzak köşeye vurdu. Mert Kula topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0
61. dakikada Kone’nin pasını alan Cem’in ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği sert şut direkten döndü. Dönen topu savunma kornere çeldi.
62. dakikada Keçiörengücü’nün kullandığı korner atışında Zickovic’in Kone’ye müdahalesine hakem Emre Kargın penaltı kararı verdi.
63. dakikada beyaz noktaya gelen Süleyman Ongun, topu filelerle buluşturdu. 1-1
69. dakikada Keçiörengücü sol kanattan kullandığı kornerde Mert Kula’nın kava vuruşu Cem’in önüne düştü. Cem’in dar açıdan yaptığı vuruş, yan ağlarda kaldı.
74. dakikada Barış Alper, Kone ile duvar pası yaparak ceza alanı içine girdi. Sol çaprazdan kaleyi düşünen Barış’ın şutu yandan auta çıktı.
75. dakika Cem pasını Kone ile buluşturdu. Kone, rakip savunmadan sıyrılarak çizgiye indi ve topu ceza alanına gönderdi. Topla altı pasın üzerinde buluşan Cem, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2
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