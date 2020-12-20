TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ümraniyespor, maçın 28. dakikasında Gökhan Süzen ile bir penaltıdan da yararlanamadı.

Maç eksiğiyle küme düşme hattında bulunan Adanaspor, son galibiyetini 30 Ekim'de Balıkesirspor'a karşı almıştı.

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1 - Adanaspor: 0

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Burak Pakkan, Utku Tunavelioğlu, Emrah Ünal

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu, Batuhan Artarslan, Okan Derici (Dk. 62 Camara),Akabueze (Dk. 78 Yusuf Emre Gültekin - Dk. 89 Mustafa Murat Uslu),Gökhan Süzen (Dk. 62 Gomis),Mayi (Dk. 61 Sow)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Hakan Çinemre, Evren Korkmaz, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Celil Yüksel, Uğurcan Yazğılı, Eren Keleş (Dk. 90 Ömer Çiçek),Atalay Babacan (Dk. 68 Tevfik Altındağ),Rayan (Dk. 76 Roni),Ergin Keleş (Dk. 90 Ozan Papaker)

Gol: Dk. 83 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 63 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90+4 Hakan Hacıbektaşoğlu (Sportif direktör) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Eren Keleş, Dk. 45 Evren Korkmaz, Dk. 80 Hakan Çinemre, Dk. 90+1 Hıfsullah İsmail Erdoğan (Adanaspor),Dk. 33 Akabueze, Dk. 34 Okan Derici, Dk. 39 Alim Öztürk, Dk. 43 Mayi (Bereket Sigorta Ümraniyespor)