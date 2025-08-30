Ümraniyespor: 0 - Esenler Erokspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Mikail Okyar ve Berat Luş'un golleriyle galip gelen Esenler Erokspor, puanını 7'ye yükseltti. Ümraniyespor ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Esenler Erokspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5'te Mikail Okyar ve 53. dakikada Berat Luş attı.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 7'ye yükseltirken, Ümraniyespor ise 4 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, İstanbulspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor, evinde Hatayspor'u ağırlayacak.