Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Cemil Tunç
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu, Batuhan Artarslan (Dk. 88 Hüseyin Çolak),Mayi (Dk. 76 Turgut Doğan Şahin),Akabueze (Dk. 64 Gökhan Süzen),Gomis (Dk. 64 Okan Derici),Sow (Dk. 76 Zivkovic)
Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Aykut Demir, Ali Keten, Fethi Özer, Alican Özfesli (Dk. 70 Burak Asan),Tugay Kacar, Melih Okutan (Dk. 86 Mertan Caner Öztürk),Bekir Yılmaz, Abdullayev (Dk. 70 Mihajlovic),Poepon (Dk. 79 Hamza Gür)
Goller: Dk. 83 Tugay Kacar, Dk. 90+5 Mihajlovic (Beypiliç Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Poepon, Dk. 77 Fethi Özer, Dk. 81 Ali Keten, Dk. 86 Bekir Yılmaz, Dk. 89 Burak Asan (Beypiliç Boluspor),Dk. 59 Serkan Göksu, Dk. 62 Gomis, Dk. 85 Turgut Doğan Şahin, Dk. 90+3 Alim Öztürk, Dk. 90+3 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Ümraniyespor, ilk yarının uzatma dakikalarında Batuhan Artarslan'la bir penaltıdan yararlanamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada kaleci Eyüp’ün uzaklaştırdığı topla ceza alanı dışında buluşan Melih’in bekletmeden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.
28. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Gomis’in sol kanattan açtığı ortaya ön direkte Sow kafa ile vurdu. Top az farkla auta çıktı.
30. dakikada Ümraniyespor’da Kevin Mayi’nin sert şutunu kaleci Mosquera, güçlükle kornere çeldi.
39. dakikada gelişen Boluspor atağında Araz’ın şutunu kaleci Ahmet çeldi. Dönen topu Poepon tamamlamak istedi ancak Ümraniyespor’da Ercan çizgi üzerinde gole izin vermedi.
45+2. dakikada Gomis, Kerem’in sert müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kutluhan Bilgiç penaltı kararı verdi.
45+3.dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına gelen Batuhan, meşin yuvarlağı auta attı.
85. dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Melih’in son çizgiye inerek yaptığı ortayı arka direkte Tugay tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
90+5.dakikada Hamza’nın uzun topu ile ceza sahası dışında buluşan Mihajlovic, kalesini terk eden Ahmet’i şık hareketle çalımladı ve topu boş kaleye gönderdi. 0-2
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