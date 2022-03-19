Bereket Sigorta Ümraniyesporlu futbolcular sahaya "Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Anıl Usta

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 76 Emre Gültekin), Alim Öztürk, Serkan Göksu (Dk. 86 Atakan Üner), Bammou, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak (Dk. 46 Mrsic), Del Valle (Dk. 67 Napoleoni), Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Yusuf Can Esendemir, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+3 Yusuf Arslan), Kürşad Sürmeli, Anıl Arıcıoğlu (Dk. 46 Sami Satılmış-Dk. 78 Metehan Yılmaz), Recep Aydın, Şeref Özcan (Dk. 78 Feyttullah Gürlük)

Gol: Dk. 18 Volkan Fındıklı (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 49 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 83 Napoleoni, Dk. 90 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 68 Sami Satılmış, Dk. 90+1 Recep Aydın (Altınordu)