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Ümraniye Seçim Sonuçları 2023: İstanbul Ümraniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?

Ümraniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

İstanbul Ümraniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Oy Oranlarındaki son durum, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanıyor. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2. tur Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde 11 milyondan fazla İstanbul’lu sandık başına gidiyor. İkinci tur seçimlerinden sonra İstanbul Ümraniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Habertürk sonuç ekranından takip edilebilecek. İşte 2023 Ümraniye Seçim Sonuçları…

Giriş: 27.05.2023 - 21:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ümraniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranlarında son durum, seçmenlerin gündeminde yer alıyor. Yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen, 28 Mayıs Pazar günü 190 bin 736 sandıkta oy kullanmak amacıyla sandık başındaki yerini alıyor. Megakent İstanbul’da kurulacak 30 bin 802 sandıkta ise 11 milyondan fazla seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek oy kullanacak. İşte Ümraniye Seçim Sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranlarında son durum…

  • ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Ümraniye Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Ümraniye Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ÜMRANİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    İstanbul Ümraniye 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Ümraniye Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Ümraniye Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 ÜMRANİYE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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