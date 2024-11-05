Ümraniye'de yaşlılara evde temizlik desteği

İstanbul'un Ümraniye Belediyesi'nin yaşlılara yönelik "Evde Temizlik Hizmeti" sürüyor.

Belediye, "Evde Temizlik Hizmeti" ile özellikle tek başına yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle günlük ev işlerini yapamayan 65 yaş üstü vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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Temizlik ekipleri evlere düzenli aralıklarla yapılan ziyaretlerde, vatandaşların yaşam alanlarını daha hijyenik hale getirmek için titizlikle çalışıyor.

Camların silinmesinden mutfak, banyo ve koltukların temizliği ile çöplerin atılmasına kadar geniş kapsamlı bir çalışma yapılıyor.

Bu hizmet, bakıma muhtaç ve yardıma ihtiyaç duyan yaşlı bireylerin sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamalarına olanak tanıyor. Evde temizlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ümraniye Belediyesinin 0216 443 56 00 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu alabilir veya belediyeye dilekçe vererek programa dahil olabilirler.