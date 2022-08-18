Uyuşturucu satıcılarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

İstanbul Ümraniye'de uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 2 kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, gece saatlerinde Esenşehir Mahallesi Merve Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Mert Cem Aslan (25) ve Atacan Eker (21), motosikletle seyir halindeyken, 34 KY 3866 plakalı otomobil ile olay yerine gelen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Mert Cem Aslan ve Atacan Eker yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI Fotoğraf: İHA İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. DHA'nın haberine göre; saldırıda yaralanan Mert Cem Aslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Atacan Eker'in ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN SABIKALI OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ Fotoğraf: DHA Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden Mert Cem Aslan'ın üzerinden dolu silah şarjörü bulundu. Ölen ve yaralanan kişinin daha öncesinde uyuşturucu ticareti yapmaktan sabıkalı olduğu öğrenildi. Saldırıda kullanılan otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. *Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.