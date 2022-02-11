Ümraniye'de servis aracına çarpan cip takla attı

Kaza, saat 01.00 sıralarında İstanbul Ümraniye'deki TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olduğu belirtilen ve içinde 3 kişinin olduğu öğrenilen 41 AHC 946 plakalı lüks cip, arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen Muzaffer Özbek'in kullandığı 34 LDE 919 plakalı minibüse arkadan çarparak takla attı.
Park halindeki minibüs, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenerek bariyerlere saplandı. Kaza sonucu iki araçta da hasar meydana geldi. DHA'nın haberine göre; kazanın ardından cipte bulunan 3 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yolun karşısına geçip, bir kamyonetle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ YAŞANANLARI ANLATTI
Kaza sırasında minibüste bulunan Muzaffer Özbek, "Arıza yapınca aracı emniyet şeridine çektim. Arabanın içinde otururken bir arabanın havalandığını ve indiğini gördüm. Başka bir şey görmedim. Arkadaşım 3 kişinin araçtan inip karşı şeride geçtiğini ve kamyonetle kaçtığını görmüş" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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