Park halindeki araçlar alev alev yandı

Ümraniye'de park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, sokaktaki 3 araca sirayet etti. Yangında üç araç kullanılamaz hale gelirken bir araçta hasar oluştu.

Esenevler Mahallesi Bala Sokağı'na park edilmiş 34 MB 6239 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler, sokakta park halindeki bir hafif ticari araç ve iki otomobile sıçradı.