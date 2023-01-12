Otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Ümraniye'de bir otomobil ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, orta refüje vurup caddenin karşı yönüne geçerek bir İETT otobüsüyle çarpıştı. Otomobil daha sonra savrularak kaldırıma çıktı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI
AA'nın haberine göre; kazada otobüsteki 4 yolcu ile alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay yüzünden caddede bir süre aksayan trafik araçların çekilmesi sonrası normale döndü.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.