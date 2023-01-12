Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Ümraniye'de otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje aşıp karşı yöndeki İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada otobüsteki 4 yolcu ile alkollü olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü yaralandı

Giriş: 12.01.2023 - 06:07 | Güncelleme: ABONE OL
Ümraniye'de otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Ümraniye'de bir otomobil ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, orta refüje vurup caddenin karşı yönüne geçerek bir İETT otobüsüyle çarpıştı. Otomobil daha sonra savrularak kaldırıma çıktı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

AA'nın haberine göre; kazada otobüsteki 4 yolcu ile alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yüzünden caddede bir süre aksayan trafik araçların çekilmesi sonrası normale döndü.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı, 15 gözaltı
Hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı, 15 gözaltı
Sanayi sitesindeki 3 katlı fabrika alev alev yandı
Sanayi sitesindeki 3 katlı fabrika alev alev yandı
Düğündeki maganda cinayetine ilişkin 15 gözaltı
Düğündeki maganda cinayetine ilişkin 15 gözaltı
ABD'de bir eyalette daha silah satışı yasaklandı
ABD'de bir eyalette daha silah satışı yasaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.