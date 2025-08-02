Ümraniye'de otelde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'un ilçesi Ümraniye'de 8 katlı otelin elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 02.08.2025 - 00:10 Güncelleme: 02.08.2025 - 00:10
Ümraniye'ye bağlı Mehmet Akif Mahallesi Şefaat Sokak'taki otelin -1'inci katındaki elektrik panosunda yangın çıktı.
Otel görevlileri yoğun dumana neden olan yangına müdahalede bulunurken, müşteriler tahliye edildi.
İhbar üzerine otele itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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