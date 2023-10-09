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        Haberler Gündem Ümraniye'de öğrenci yurdunda istismar iddiasına tutuklama

        Ümraniye'de öğrenci yurdunda istismar iddiasına tutuklama

        Ümraniye'de bulunan özel erkek öğrenci yurdunda, 11 yaşında çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen İbrahim S. tutuklandı. Olayın gerçekleştiği yurt, İstanbul Valiliği tarafından kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:20 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:20
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        Çocuk yurdunda istismara tutuklama
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        Olay istismara uğrayan çocuğun ailesinin şikayeti üzerine ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şikâyet üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda imam İbrahim S., 12 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın duyulmasının ardından İstanbul Valiliği, özel ortaokul erkek öğrenci yurdunu kapattı.

        İfadesi alınan mağdur çocuğun, "Hoca beni yataktan kaldırıp odasına götürüp tecavüz ediyordu. Bu eylemi ilk olarak yaz tatilinden 6-7 ay önce başladı. Bana arkadan yaklaştı ve tecavüz etti. Eylemleri çok kez yaptı. Ne kadar yaptı, hatırlamıyorum. Eylemleri sırasında kimse olmuyordu. Bir hoca gelince hemen bırakıyordu" dediği öğrenildi. İbrahim S. ise çocuklara ceza verdiği için böyle bir iftirada bulunduklarını söyleyerek, istismar iddialarını reddetti. Soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında 3 kişinin daha ifadesi alınacak.

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        #ümraniye çocuk yurdu
        #haberler
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