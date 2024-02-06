Ümraniye'de mum imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Ümraniye'de çıkan yangının ardından yapılan ihbarın üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü
Ümraniye'de mum imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şerifali Mahallesi Başer Sokak’taki 4 katlı binanın en üst katında faaliyet gösteren mum imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İmalathanede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.