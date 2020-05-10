Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı - İSTANBUL

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Alınan bilgiye göre, Ensar Kurtuluş dün akşam saatlerinde motosikletiyle Tepeüstü'ndeki bir yakınını ziyarete gitti.Sabah, evin önüne park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark eden Kurtuluş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.Polis ekipleri şikayet üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.Kamera kayıtlarında, iki şüphelinin yanına geldikleri ve güvenlik kilidinin olmadığını fark ettikleri motosikleti yaklaşık 30 dakika içinde çaldıkları görülüyor.Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.