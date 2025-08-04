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        Haberler Gündem İstanbul Ümraniye'de kaza yapan otomobil yandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ümraniye'de kaza yapan otomobil yandı

        Ümraniye'de kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 18:47 Güncelleme: 04.08.2025 - 18:47
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        İstanbul'da kaza yapan otomobil yandı
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, Çamlık ayrımında sürücünün kontrolünden çıkarak refüje girdi.

        Sürücü kazada yara almazken, otomobil alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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