Ümraniye'de kaza yapan otomobil yandı
Ümraniye'de kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, Çamlık ayrımında sürücünün kontrolünden çıkarak refüje girdi.
Sürücü kazada yara almazken, otomobil alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.