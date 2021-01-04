Ümraniye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Necip Fazıl Bulvarı ile Kürkçüler Caddesi'nin kesiştiği, trafik ışıklarının bulunduğu noktada N.C. yönetimindeki 34 FP 4492 plakalı kamyonetle, 34 DMJ 1411 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosikletin yabancı uyruklu olduğu anlaşılan sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyonetin şoförü polis merkezine götürüldü.