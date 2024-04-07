Ümraniye'de iki yolcu otobüsü yandı

"TAM OTOGARA GİRERKEN YANGIN ÇIKTI"

Yangın çıkan otobüsteki yolculardan Aslan Akıncı DHA'ya konuştu. Akıncı, "Şimdi Ankara'dan çıktık yakıt kokusu vardı. Kokudan biraz rahatsız olduk ama buraya gelene kadar bir şey yoktu. Otogarın girişinde arkadan duman çıkmaya başladı. Arka kapı açılıp kapandı, ön kapıdan çıkmak zorunda kaldık. Bir anda olan bir şey, tam otogara girerken yangın çıktı. Bizi indirecekti. Bizim girişimizle beraber ateş çıkmaya başladı. Çok kalabalık değildi. 10-15 kişi falan vardı. Yaralanan kimse olmadı. Bizim eşyalarımızda da sıkıntı yok" dedi.