Ümraniye'de iki yolcu otobüsü yandı
İstanbul Ümraniye'de ayrı noktalardaki iki yolcu otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle her iki araçta çıkan yangın söndürülürken şans eseri otobüslerde yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi.
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İstanbul'da iki ayrı yolcu otobüsünde az kalsın bir facia yaşanıyordu.
TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halindeki özel şirkete ait yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
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Şoför, yolcu bulunmayan otobüsü emniyet şeridine park ederek itfaiyeye haber verdi. Emniyet ekipleri, otoyoldaki bir şeridi trafiğe kapattı.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
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Yine Ümraniye'nin Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta da otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangınlar nedeniyle iki otobüste hasar oluştu.
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"TAM OTOGARA GİRERKEN YANGIN ÇIKTI"
Yangın çıkan otobüsteki yolculardan Aslan Akıncı DHA'ya konuştu. Akıncı, "Şimdi Ankara'dan çıktık yakıt kokusu vardı. Kokudan biraz rahatsız olduk ama buraya gelene kadar bir şey yoktu. Otogarın girişinde arkadan duman çıkmaya başladı. Arka kapı açılıp kapandı, ön kapıdan çıkmak zorunda kaldık. Bir anda olan bir şey, tam otogara girerken yangın çıktı. Bizi indirecekti. Bizim girişimizle beraber ateş çıkmaya başladı. Çok kalabalık değildi. 10-15 kişi falan vardı. Yaralanan kimse olmadı. Bizim eşyalarımızda da sıkıntı yok" dedi.
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