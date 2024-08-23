Ümraniye'de iki araç çarpıştı: 3'ü bebek 8 yaralı
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde panelvan minibüsle çarpışan hafif ticari araçtaki 3'ü bebek 8 kişi yaralandı
Ümraniye'de hafif ticari araçla panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü bebek 8 kişi yaralandı.
Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde seyreden panelvan minibüs, ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarptı. AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle 2 araç da refüje çıkarken, hafif ticari araçta bulunan 3'ü bebek 8 kişi yaralandı.
YARALILAR İTFAİYENİN ÇABASIYLA ÇIKARILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçtaki 7 kişi çevredekilerin yardımıyla, sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralı 8 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.