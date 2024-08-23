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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümraniye'de iki araç çarpıştı: 3'ü bebek 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Ümraniye'de iki araç çarpıştı: 3'ü bebek 8 yaralı

        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde panelvan minibüsle çarpışan hafif ticari araçtaki 3'ü bebek 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 04:06 Güncelleme: 23.08.2024 - 04:08
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        Ümraniye'de iki araç çarpıştı: 3'ü bebek 8 yaralı
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        Ümraniye'de hafif ticari araçla panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 3'ü bebek 8 kişi yaralandı.

        Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde seyreden panelvan minibüs, ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarptı. AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle 2 araç da refüje çıkarken, hafif ticari araçta bulunan 3'ü bebek 8 kişi yaralandı.

        YARALILAR İTFAİYENİN ÇABASIYLA ÇIKARILDI

        Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçtaki 7 kişi çevredekilerin yardımıyla, sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

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        Yaralı 8 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #ümraniye
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