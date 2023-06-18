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Ümraniye'de husumetlisi olduğu kişinin evine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Ümraniye'de iki motosikletle gelen kişiler, husumetlisi olduğu kişinin evine kurşun yağdırdı. Bu sırada evin önünde bulunan Adem Dağtekin bacağından yaralanırken, şüpheliler olay yerinden uzaklaştı

Giriş: 18.06.2023 - 07:16 | Güncelleme: ABONE OL
Ümraniye'de husumetlisi olduğu kişinin evine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Husumetlisi olduğu kişinin evine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
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DHA

Olay, saat 01.00 sıralarında Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki motosikletle gelen silahlı 3 kişi, husumetlisi oldukları belirtilen Ümit Dağtekin'in evine kurşun yağdırdı. Saldırganlar geldiği sırada evin önünde bulunan Ümit Dağtekin ile kardeşi Adem Dağtekin, kurşunlardan kurtulmak için eve kaçtı.

Ancak saldırı sırasında Adem Dağtekin, bacağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ise hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbarın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Adem Dağtekin'i ambulansla hastaneye sevk etti. Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta uzun süre inceleme yaptı. İncelemeler sırasında çevredeki çok sayıda boş kovan dikkat çekti.

Yaralı Adem Dağtekin'in kardeşi Ümit Dağtekin, "Biz kardeşimle kapının önünde duruyorduk. O sıra kardeşimin peşine düşen çocuğun numarasını bulmaya çalışıyorduk. O sıra bize bir kişi numarasını verdi, bunu aradık. Telefona başka bir kişi çıktı. Biz dedik ki, olay nedir? Kardeşimin neden peşine düştünüz. Dedi ki, 'Gelelim konuşalım'. Biz de dedik ki, gelin konuşalım, hepimiz aynı mahallenin çocuğuyuz. Daha sonra şu bayırdan indiler motorla. Ben 4 kişi gördüm ama 3 kişi diyorlar, namluları gördük. Biz de kömürlüğün önünde duruyorduk, biz kendimizi içeri atana kadar köşeden saydırmaya başladılar. Kardeşim bacağından yaralandı" dedi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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