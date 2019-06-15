Ümraniye'de halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İHA'nın haberine göre, kazada yaralılar olduğu öğrenilirken birkaç araçta da maddi hasar meydana geldi. Yaralıların, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.