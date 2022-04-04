Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Ümraniye ilçesinin Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle saat 04.00 sularında yangın çıktı.

Patlamaların yaşandığı tesise İstanbul'un değişik noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.