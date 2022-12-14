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Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde yangın

İstanbul Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi

Giriş: 14.12.2022 - 04:31 | Güncelleme: ABONE OL
Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde yangın
DHA

Ümraniye'de kağıt ve hurda malzemelerin toplandığı iş yerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Esenkent Mahallesi Vaha Sokak'ta bulunan kağıt ve hurda eşyaların toplandığı iş yerinde, dün saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerindeki alevlere kısa sürede müdahale etti. Bu müdahale sırasında elektrik kablolarında parlamalar oldu.

DHA'nın haberine göre; yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

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