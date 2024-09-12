Ümraniye'de engelli hizmet araçları hizmete sunuldu

Ümraniye Belediyesi engelli hizmet araçlarını hizmete sundu
İstanbul'un Ümraniye Belediyesi, kent içi ulaşımda zorluk yaşayan engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla engelli hizmet araçlarını hizmete sundu
İstanbul Ümraniye Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik araçları hizmete sunuldu.
AA'nın haberine göre, özel nakil hizmetiyle kent içi ulaşımda zorluk yaşayan engelli vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamanın yanında sosyal hayata katılımları da artırılıyor.
Araçlar sayesinde tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar, evlerinden alınıp işlemleri tamamlana kadar destekleniyor, tekrar evlerine güvenle ulaşmaları sağlanıyor.
Engelli bireyler dilekçeyle başvurarak belediyenin bu hizmetinden yararlanabiliyor. Özel asansör tertibatıyla donatılan engelli araçları, haftanın 7 günü mesai saatleri içinde hizmet veriyor.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.