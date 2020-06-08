Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

AA

Trabzon Park'ta bir araya gelen ve çoğu Trabzonlu iş adamı, sanatçı ve spor dünyasından birçok isim katıldı. Ümraniye Mehteran Takımının gösterisi ile başlayan etkinlik kahvaltıyla sürdü.

Etkinliğe Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, tiyatro oyuncusu Şafak Sezer, oyuncular Ali Güven, Mustafa Topaloğlu, Ercan Avşar ile Köksal Öztürk katılırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulduğu gözlendi.

Etkinlikte söz alan İş insanı Fatih Sarıoğlu, Trabzonlular olarak bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "İstanbul'da toplumsal faydası olan her projede bir araya gelmekten dolayı onur duydum. Birçok sosyal projede daha büyük projelerde buluşacağımız günler çok yakındır inşallah. Anlamlı birçok projelerde buluştuğumuz tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.

Etkinlik hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.