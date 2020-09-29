Ümraniye'de dolu binalarda ve araçlarda hasara neden oldu

AA

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından etkili olan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ümraniye'de kısa süreli dolu yağışında araçların camlarında çatlak ve kırık oluşurken, kaporta aksamlarında da göçükler meydana geldi.

Bazı binaların dış cephelerinde dolu nedeniyle hasar oluştuğu gözlendi.

Vatandaşlar zarar görmemesi amacıyla araçların üstünü karton, battaniye, halı gibi malzemelerle örttü.

İstiklal Mahallesi'nde inşaat halindeki 6 katlı bir binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

Binanın müteahhidi Ahmet Tellioğlu, "Binanın dış cephesi olduğu gibi delik deşik oldu, olabilir doğal afettir. Allah cana zeval vermesin, diğer hepsi hallolur geçer. Yaklaşık 30 bin liralık hasar oluştu. Bundan sonra artık hep böyle olacağı için her şey beklenebilir, yapabilecek başka bir şey yok." diye konuştu.

Aracının ön camında çatlak oluşan Ümraniye Belediyesi çalışanı Vehbi Baş ise "Çok şiddetli bir yağıştı camdan seyrettik, yolda giden arabalar kenarlara çekti. Yağış bittikten sonra aşağı indiğimde yerde cevizden daha büyük dolular gördüm." dedi.

Aracının başına geldiğinde ön camının çatladığını farkettiğini söyleyen Baş, "Bazı bölümlerde göçükler oluştuğunu gördüm. Yapacak bir şey yok, doğal bir afetti, başımıza geldi yaptıracağız." dedi.

- Cam tamiri yapan iş yerlerinde yoğunluk oluştu

Ümraniye'de cam tamiri yapan iş yerlerinde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar araçların camını değiştirmek için sıra bekliyor.

Otomobillerin ön ve arka camları kırılırken, servis araçlarının tavan camlarının kırıldığı görüldü.

Cam tamiri yapan iş yeri çalışanı Orhan Gazi Söğüt, şunları kaydetti:

"Bugün yağan dolu nedeniyle birçok aracın camı kırıldı. Aslında meteoroloji erken saatte uyarmamıştı. Kimse böyle olacağını beklemiyordu. Şu an çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama yetiştiremiyoruz. Koronadan dolayıda mesafeyi korumak zorundayız. Yoğunluk bayağı var, cam yetiştirme konusunda da sıkıntılar yaşıyoruz, 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Kadıköy'den ve Üsküdar'dan da gelen çok müşterimiz var."

Aracının camını değiştirmeye gelen Yüksel Akçay ise uyarılmadıkları için hazırlıksız yakalandıklarını ifade ederek, "Mağdur olduk sıra bekliyoruz, cam yok. Yarın muayeneye girecek araba. Yaklaşık 400 liralık bir masrafımız var." dedi