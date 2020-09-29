Ümraniye'de dolu binalarda ve araçlarda hasara neden oldu

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından etkili olan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Ümraniye'de kısa süreli dolu yağışında araçların camlarında çatlak ve kırık oluşurken, kaporta aksamlarında da göçükler meydana geldi.
Bazı binaların dış cephelerinde dolu nedeniyle hasar oluştuğu gözlendi.
Vatandaşlar zarar görmemesi amacıyla araçların üstünü karton, battaniye, halı gibi malzemelerle örttü.
İstiklal Mahallesi'nde inşaat halindeki 6 katlı bir binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.
Binanın müteahhidi Ahmet Tellioğlu, "Binanın dış cephesi olduğu gibi delik deşik oldu, olabilir doğal afettir. Allah cana zeval vermesin, diğer hepsi hallolur geçer. Yaklaşık 30 bin liralık hasar oluştu. Bundan sonra artık hep böyle olacağı için her şey beklenebilir, yapabilecek başka bir şey yok." diye konuştu.
Aracının ön camında çatlak oluşan Ümraniye Belediyesi çalışanı Vehbi Baş ise "Çok şiddetli bir yağıştı camdan seyrettik, yolda giden arabalar kenarlara çekti. Yağış bittikten sonra aşağı indiğimde yerde cevizden daha büyük dolular gördüm." dedi.
Aracının başına geldiğinde ön camının çatladığını farkettiğini söyleyen Baş, "Bazı bölümlerde göçükler oluştuğunu gördüm. Yapacak bir şey yok, doğal bir afetti, başımıza geldi yaptıracağız." dedi.
- Cam tamiri yapan iş yerlerinde yoğunluk oluştu
Ümraniye'de cam tamiri yapan iş yerlerinde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar araçların camını değiştirmek için sıra bekliyor.
Otomobillerin ön ve arka camları kırılırken, servis araçlarının tavan camlarının kırıldığı görüldü.
Cam tamiri yapan iş yeri çalışanı Orhan Gazi Söğüt, şunları kaydetti:
"Bugün yağan dolu nedeniyle birçok aracın camı kırıldı. Aslında meteoroloji erken saatte uyarmamıştı. Kimse böyle olacağını beklemiyordu. Şu an çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama yetiştiremiyoruz. Koronadan dolayıda mesafeyi korumak zorundayız. Yoğunluk bayağı var, cam yetiştirme konusunda da sıkıntılar yaşıyoruz, 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Kadıköy'den ve Üsküdar'dan da gelen çok müşterimiz var."
Aracının camını değiştirmeye gelen Yüksel Akçay ise uyarılmadıkları için hazırlıksız yakalandıklarını ifade ederek, "Mağdur olduk sıra bekliyoruz, cam yok. Yarın muayeneye girecek araba. Yaklaşık 400 liralık bir masrafımız var." dedi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!