Ümraniye'de atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Esentepe Mahallesi Barlas Sokak'ta bulunan atık toplama merkezinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu atık toplama merkezinde yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.