Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde korkutan yangın

İstanbul Ümraniye'de benzin istasyonun market kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fotoğraf: AA

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İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunun market kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede marketin üst katını sardı.

İhbar üzerine, benzin istasyonuna itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf. AA

AKARYAKIT POMPALARINA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin da yardımıyla, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın, akaryakıt pompalarının olduğu alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.