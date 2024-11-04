Ümraniye'de 2 bin 854 öğrenci mezun oldu | Son dakika haberleri

Ümraniye'de 2 bin 854 öğrenci mezun oldu | Son dakika haberleri

İstanbul'un Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Geleneksel Sanatlar Akademisi'nin el sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla sunduğu eğitimlerle büyük ilgi görüyor.

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AA'nın haberine göre, toplam 35 farklı branştaki el sanatları kursları ve atölyelerle yüzlerce kişiyi meslek sahibi yapan akademiden şimdiye kadar 2 bin 854 öğrenci mezun oldu.

Profesyonel ve güncel akademik normlar çerçevesinde verilen eğitimler, el sanatlarını geçmişten günümüze taşıyıp geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.