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        Haberler Gündem Güncel Ümraniye'de 2 bin 854 öğrenci mezun oldu | Son dakika haberleri

        Ümraniye Belediyesi'nin geleneksel sanatlar akademisinden 2 bin 854 öğrenci mezun oldu

        İstanbul'un Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün bünyesindeki Geleneksel Sanatlar Akademisi'nden şimdiye kadar 2 bin 854 öğrenci mezun edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:53
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        Ümraniye'de 2 bin 854 öğrenci mezun oldu
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        İstanbul'un Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Geleneksel Sanatlar Akademisi'nin el sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla sunduğu eğitimlerle büyük ilgi görüyor.

        AA'nın haberine göre, toplam 35 farklı branştaki el sanatları kursları ve atölyelerle yüzlerce kişiyi meslek sahibi yapan akademiden şimdiye kadar 2 bin 854 öğrenci mezun oldu.

        Profesyonel ve güncel akademik normlar çerçevesinde verilen eğitimler, el sanatlarını geçmişten günümüze taşıyıp geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ümraniye belediyesi geleneksel sanatlar akademisi
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