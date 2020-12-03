Ümraniye'de 15 boa ve piton yılanı ile 1 adet sakallı ejdere el kondu

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, 1. Bölge Müdürlüğü'nün yasa dışı hayvan ticaretinin önlenmesi kapsamındaki çalışmaları kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı istihbarat şube müdürlüğü ekipleriyle ortak denetim yapıldığını belirtti.
Ümraniye'deki iki adreste ülkeye yasa dışı yollardan giren ve nesli tükenme tehlikesinde olan piton ve boa yılanlarının üretimi ile ticaretinin yapıldığının tespit edildiğini ifade eden Ulu, denetimde damızlık olarak üretimde kullanılan 9 adet yetişkin ve 6 adet yavru olmak üzere 15 adet boa ve piton yılanı ile 1 adet sakallı ejdere el konduğunu kaydetti.
Uygunsuz şartlar nedeniyle öldüğü düşünülen 2 adet boa yılanının da bulunduğunu aktaran Ulu, ilgili şahsa Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi (CİTES) olarak kısaca bilinen ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanlarını Bulundurma kapsamında el konulan canlılar için 18/1 maddesine istinaden canlı bulundurmadan 8 bin TL ve 19/1 maddesine istinaden 8 bin TL olmak üzere toplamda 16 bin TL idari para cezası uygulandığını belirtti.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce de 5607 Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten ilgili şahıs hakkında işlem yapıldığını aktaran Ulu, el konulan hayvanların kurumca protokolü bulunan hayvanat bahçesinde yaşamını sürdüreceğini ifade etti.
Fahrettin Ulu, Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerinde gerek Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yaban hayvanı bulundurma, gerekse CİTES kapsamında yasa dışı üretim, bulundurma ve ticareti yapılan bu hayvanların korunması ve yaşaması için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
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