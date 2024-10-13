Ümraniye Belediyesi'nden hayvanların görüntüleri hakkında açıklama

REKLAM advertisement1

Ümraniye Belediyesi tarafından, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde tedavi altındaki hayvanların görüntülerinin izinsiz kayda alındığı ve yanlış bir izlenim oluşturulduğu belirtilerek, bunu yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bakımevinin haftanın 6 günü belirli saatlerde vatandaşların ziyaretine açık olduğu ve bu zaman dilimlerinde sahiplendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

"BAĞLAMINDAN KOPARILARAK SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMIŞTIR"

Merkeze gelen bir grubun, veteriner hekimin kendilerini bilgilendirme çabalarını dikkate almadan, tedavi altındaki hayvanların görüntülerini izinsiz kayda aldığı ve yanlış bir izlenime neden olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu görüntüler, hayvanların bakımsız olduğu gibi bir algı oluşturmak amacıyla, bağlamından koparılarak sosyal medyada paylaşılmıştır ancak bu bilgi tamamen yanlıştır. Bakımevimizde tedavi görmekte olan hayvanlarımız, sokaktan yaralı ve hasta halde getirilmiş olup, veteriner hekimlerimizin gözetiminde iyileşme süreçleri devam etmektedir. Hayvanlarımızın bakımı ve sağlığı en yüksek standartlarda sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

"YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK" Bakımevine ait etrafı telle çevrili hayvan gömü alanının izinsiz şekilde kazılarak görüntülendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu da farklı bir amaçla sosyal medyaya yansıtılmıştır. Bu tür eylemler, gerçek durumu çarpıtma niyeti taşıyan girişimlerdir. Hekimbasi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'miz, her zaman hayvanseverler ve ilgili derneklerle işbirliği içinde, sokak hayvanlarının rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütmeye devam etmektedir. Merkezimize izinsiz giriş yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Yanlış bilgilendirmelere karşı duyarlı olmanızı rica ediyor ve her zaman hayvanlarımızın iyiliği için büyük bir özenle çalıştığımızı vurgulamak istiyoruz."

*Haberin görselleri X platformundan servis edilmiştir.