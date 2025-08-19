Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak, hangi duraklardan geçecek, hangi metro hatlarıyla bağlantısı olacak?

        Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak, hangi duraklardan geçecek?

        Ataşehir-Göztepe metro hattında yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Toplam 13 kilometre uzunluğa sahip olacak ve 11 istasyondan oluşacak hat, şehir içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlayacak. Yolculuk süresini 21 dakikaya düşürmesi planlanan projenin ne zaman tamamlanacağı ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattının açılış tarihi belli oldu mu, hangi metro hatlarıyla bağlantı kurulacak? İşte projeye dair öne çıkan ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 11:43 Güncelleme: 19.08.2025 - 11:43
        • 1

          İstanbul’da ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla inşası devam eden Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. 13 kilometre uzunluğunda olacak ve 11 istasyondan oluşacak hat, mevcut metro hatlarıyla entegre edilerek yolculuk süresini önemli ölçüde kısaltmayı hedefliyor. Kent içi trafiğe nefes aldırması beklenen projenin ne zaman hizmete açılacağı ise vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte, Ataşehir-Göztepe metro hattıyla ilgili dikkat çeken detaylar…

        • 2

          ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI GÜZERGÂHI NE OLACAK?

          Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.

        • 3

          ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

          Şu anda çalışmaların devam ettiği metro hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.

        • 4

          HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?

          Yeni hat açıldığında; Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.

