İstanbul’da ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla inşası devam eden Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. 13 kilometre uzunluğunda olacak ve 11 istasyondan oluşacak hat, mevcut metro hatlarıyla entegre edilerek yolculuk süresini önemli ölçüde kısaltmayı hedefliyor. Kent içi trafiğe nefes aldırması beklenen projenin ne zaman hizmete açılacağı ise vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte, Ataşehir-Göztepe metro hattıyla ilgili dikkat çeken detaylar…