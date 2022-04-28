Ümmügülsüm'ün katiline istenen ceza belli oldu

DHA

Antalya'nın Demre ilçesinde 9 yıllık eşi Ümmügülsüm Bilgiç'i (28) tüfekle öldüren Metin Bilgiç'e (37) 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Demre'nin Karabucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Metin Bilgiç, geçen yıl 18 Aralık'ta, 9 yıldır evli olduğu, 7 yaşında kız çocukları bulunan eşi Ümmügülsüm Bilgiç ile tartıştı. Tartışma sonrası aracındaki av tüfeğini alan Bilgiç, ateş ederek eşini öldürdü.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Ümmügülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ümmügülsüm Bilgiç'in cansız bedeni Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gözaltına alınan Metin Bilgiç ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

'ARABADAKİ TÜFEĞİ ALARAK EŞİMİ ÖLDÜRDÜM'

Elmalı Cumhuriyet Savcılığı tarafından cinayete ilişkin hazırlanan iddianame, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede yer alan ifadesinde Metin Bilgiç'in, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, şunları söyledi:

"30 Ağustos 2021'de beni V.Y. aradı. Bana eşimle yaşadığı ilişkinin videolarını attı. Eşimle tartıştık, hata yaptığını, bir daha yapmayacağını söyledi. Olayı kapattık. Zaman zaman V.Y. beni arayarak hakaretlerine devam etti. Olay günü de eşimle yaşadıkları başka cinsel ilişkinin video ve fotoğraflarını gönderdi. Eşimle tartıştık. Adam olsaydın ilk gün sıkardın' deyince kendimi kaybettim. Arabadaki tüfeği alarak eşimi öldürdüm. Ardından kızımı alarak aileme gittim. Eşimi öldürdüğümü, kızıma iyi bakmalarını, gidip teslim olacağımı söyledim. Polis merkezine giderek, teslim oldum" dedi.

OYUN SİTESİ ÜZERİNDEN TANIŞMIŞLAR

İddianamede, V.Y.'nin, Ümmügülsüm Bilgiç ile internet ortamındaki oyun sitesi aracılığıyla tanıştıktan sonra ilişki yaşadıkları ve görüntüleri de Metin Bilgiç'e gönderdiği de yer aldı. 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Metin Bilgiç'in yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.