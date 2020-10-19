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Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Umman ve Libya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kayıpları artarken, Katar'da vaka sayısı yükseldi.

19.10.2020 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
AA

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 641 kişinin enfekte olduğu, 776 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 1114'e, vakaların 110 bin 594'e, iyileşenlerin de 96 bin 400'e çıktığı ifade edildi.

- Libya

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 1159 kişinin enfekte olduğu, 373 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 732'ye vakaların 49 bin 949'a, iyileşenlerin 27 bin 262'ye yükseldiği aktarıldı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 240 kişinin enfekte olduğu, 244 kişinin de iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, vakaların 129 bin 671'e, iyileşenlerin 126 bin 650'ye ulaştığı belirtildi.

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