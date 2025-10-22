Habertürk
        Umman Sultanı'na TOGG hediyesi | Dış Haberler

        Umman Sultanı'na TOGG hediyesi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

        22.10.2025 - 23:06
        Umman Sultanı'na TOGG hediyesi
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Alam Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Heysem bin Tarık ile bir araya geldi.

        Erdoğan, görüşmenin ardından Heysem bin Tarık'a kırmızı renkte Togg hediye etti.

        Heysem bin Tarık, Al Alam Sarayı'nın avlusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre aracı inceledi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da araca ilişkin Heysem bin Tarık'a bilgi verdi.

