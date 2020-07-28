Umman Sultanı ile Katar Emiri ikili ilişkileri güçlendirmeyi görüştü

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Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile Umman Sultanı Heysem telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin iki kardeş halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ele alındı. İkili ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de görüştü.

,Serdar Bıtmez